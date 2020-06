Avispark cresce per raddoppiare la raccolta del plasma

CERESE Avispark cresce per raddoppiare la raccolta di plasma in provincia di Mantova.

Con questo obiettivo nella struttura di Borgo Virgilio, sede di Avis provinciale sarà

ampliata la sala donazioni e verranno creati gli spazi accessori necessari ad

accogliere anche la donazione di plasma.

Avispark sarà in grado così di ricevere non solo le sofisticate macchine per la

plasmaferesi (separatori cellulari) concesse in comodato d’uso gratuito da ASST di

Mantova – ma anche di aumentare il numero di postazioni per la donazione, che

passeranno da 6 a 12.

Nella nuova grande sala donazioni ci saranno quindi 6 postazioni per la donazione

di sangue intero e le 6 nuove postazioni per la donazione di plasma.

AVIS punta infatti a incrementare la raccolta di plasma, in sinergia con la Direzione

Strategica dell’ASST e in risposta alle indicazioni pervenute dal Centro Nazionale

Sangue.

L’intervento strutturale avrà un costo di 390.771.000 euro, di cui 20.000 euro

ottenuti da Fondazione Comunità Mantovana, che organizzerà una raccolta fondi

a sostegno dell’iniziativa. È stata anche inoltrata una richiesta di contributo di

195mila euro a Banca d’Italia. I lavori dovrebbero iniziare a metà luglio e si

auspica possano concludersi in pochi mesi così da poter iniziare la raccolta entro

fine 2020.