Mercoledì Potere al Popolo deciderà cosa fare alle elezioni

MANTOVA Potere al Popolo organizza per mercoledì 1° luglio un’assemblea cittadina aperta a tutta la cittadinanza dove si discuterà e si deciderà la forma della partecipazione del movimento politico alle prossime elezioni amministrative di settembre. “Come PaP ci eravamo messi a disposizione di un percorso condiviso in Mantova in Comune a sostegno della candidatura di Gloria Costani. Quel percorso purtroppo è stato superato e ora di fronte a questo quadro mutato decideremo cosa fare” spiega Marco Rossi, referente provinciale di PaP “Potere al Popolo è nato per essere uno strumento nelle mani di chi in questa città è senza voce, di chi è tagliato fuori “dai giri che contano”, di chi vuole che al centro ci siano i diritti dei lavoratori, la tutela dell’ambiente e la partecipazione. Su questi obiettivi lavoriamo e ci impegniamo quotidianamente e dove abbiamo eletto un consigliere, come a San Giorgio Bigarello, stiamo dimostrando che mettiamo in pratica ciò che diciamo”. Per chiunque volesse partecipare l’appuntamento è per le ore 21 in via Conciliazione 118 a Mantova.