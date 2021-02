Avviso Pubblico, Alessandra Riccadonna coordinatrice provinciale

MANTOVA Ieri si è svolto il coordinamento provinciale di Avviso Pubblico con i rappresentanti degli Enti locali aderenti nella provincia di Mantova. La riunione del coordinamento è stata l’occasione per ragionare sulle principali problematiche che si dovranno affrontare nel corso di questa fase emergenziale, per capire quali politiche di prevenzione mettere in campo per contrastare le infiltrazioni mafiose e i fenomeni corruttivi sui territori. L’assessore alla Legalità e alle Politiche giovanili della Provincia di Modena, Alessandra Riccadonna è stata nominata nuova coordinatrice provinciale di Avviso Pubblico. “Esprimo la mia riconoscenza ai partecipanti all’incontro provinciale di Avviso Pubblico che mi hanno proposta ed eletta come nuova coordinatrice di Avviso Pubblico per la Provincia di Mantova – ha dichiarato l’assessore Riccadonna – Ci tengo inoltre a ringraziare Federica Marconcini del Comune di San Giorgio Bigarello, che sostituisco, per il prezioso lavoro promosso in questi anni. Sono entusiasta del ruolo assegnatomi, un ruolo di coordinamento, di cooperazione e di responsabilità sociale. Far conoscere Avviso Pubblico a più comuni della Provincia, puntando sulla qualità del lavoro che l’associazione svolge e mette a disposizione dei soci, al fine di diffondere la cultura della legalità e raccogliere le esperienze e le proposte di altre amministrazioni che aderiscono ad Avviso Pubblico per pubblicizzarle e metterle a fattore comune è una delle priorità che ci poniamo come Coordinamento per i prossimi mesi”.