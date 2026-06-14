Calcio – Riflettori accesi al “Teatro dei sogni” per il 10° Memorial Michele La Fata

Borgofranco Po Con le gare di giovedì si è conclusa la prima settimana della decima edizione del Memorial Michele La Fata, in corso al “Teatro dei Sogni” di Borgofranco sul Po. Una serata ricca di gol e di emozioni che ha confermato il valore delle squadre in lizza e iniziato a delineare gli equilibri dei gironi in vista della fase a eliminazione diretta. Nel girone A è arrivata una prova di forza della Dinamo Miki, che ha travolto il Borgo One con un eloquente 11-3. Dopo un primo tempo più equilibrato, chiuso con un margine contenuto, la formazione rossoblù capitanata da Laarifi ha cambiato marcia nella ripresa, dominando in lungo e in largo. Protagonisti assoluti Haidoufi ed Ennaami, entrambi autori di una tripletta, con quest’ultimo capace di accendere la gara con giocate di grande qualità. A completare il tabellino dei marcatori ci hanno pensato Er Raqioui (2), Rossini, Harakat e Salami, mentre per il Borgo One ha limitato il passivo la tripletta di Chieregatti. Un successo che lancia la Dinamo Miki in vetta al girone e la conferma tra le principali candidate al titolo, mentre i giovani borgofranchesi saranno chiamati a una vera impresa nell’ultima sfida della fase eliminatoria. Molto più combattuta la seconda partita della serata, valida per il girone D. La Libero Medical ha superato di misura la Cavallini Consulenza Finanziaria per 3-2 al termine di una gara intensa e ricca di duelli. I granata, obbligati a vincere per continuare a inseguire la qualificazione, hanno trovato le reti decisive con Moretti, Grossele e Piva. La Cavallini ha risposto con Agazzani e Raccanelli, colpendo anche diversi legni che avrebbero potuto cambiare il volto dell’incontro. Alla fine, però, il successo ha premiato la maggiore concretezza della Libero Medical, che si rilancia nella corsa ai quarti lasciando invece i Red Devils con le spalle al muro.

La situazione nei gironi resta ancora aperta. Nel gruppo A guida la Dinamo Miki con 3 punti davanti ad Abdel Opere Murarie & AK Impianti e Borgo One. Nel girone B l’Old Pub Albachiara è al comando con 4 punti, seguito da Merighi Spurghi a quota 1 e Avis Sermide Il Ponte a 0. Nel gruppo C conduce il Fashion Group con 3 punti davanti a Edilizia Sperindio e Junior Poggio, ancora al palo. Nel girone D comandano Ristorante Corte Matilde e Libero Medical con 3 punti, mentre la Cavallini è ancora a secco. Il torneo riparte questa settimana con un programma particolarmente intenso. Questa sera, dalle ore 20, si giocheranno Altopolesine-Pegognaga per il Future Stars, Abdel Opere Murarie-Dinamo Miki e Corte Matilde-Cavallini. Domani toccherà a Medolla-Gonzaga (Future Stars), Edilizia Sperindio-Junior Poggio e Abdel Opere Murarie-Borgo One, mentre giovedì si chiuderà il calendario della prima fase con Avis Il Ponte-Merighi Spurghi e Junior Poggio-Fashion Group, incontri che ci daranno i verdetti definitivi e la griglia dei quarti di finale.