Banchetto a base di droga in viale Fiume, arrestato 26enne senegalese

MANTOVA Continua l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Mantova, in

particolare nei giardini pubblici dove spesso si riuniscono persone dedite allo spaccio di

sostanze stupefacenti. Ieri, due agenti motociclisti, durante il controllo dei giardini pubblici

di viale Fiume, notavano un gruppo di ragazzi seduti su una panchina.

Gli agenti si avvicinavano per un normale controllo documentale quando uno dei ragazzi

seduti, un ventiseienne senegalese, una vecchia conoscenza degli agenti della Locale,

gettava qualcosa a terra.

Una mossa che non sfuggiva alla pattuglia, che immediatamente bloccava il ragazzo e

recuperava l’involucro che poi, dalle successive analisi, risultava essere hashish, oltre

venti grammi.

Il ventiseienne veniva, quindi, condotto presso gli uffici di viale Fiume per la redazione

degli atti di rito. Gli accertamenti permettevano di appurare che a carico del ragazzo

pendeva un ordine di carcerazione per espiazione pena residua di 11 mesi, per altri reati.

Espletate le procedure di rito, l’uomo veniva denunciato per il possesso della sostanza

stupefacente e, in esecuzione dell’ordine di carcerazione, associato alla casa

circondariale di via Poma