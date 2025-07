Calcio Serie B – Mantova, il primo colpo è Castellini. Si avvicina Pittino, inghippo Marras

MANTOVA Primo giorno di mercato e primo colpo messo a segno dal Mantova. È Alessio Castellini, difensore centrale piuttosto duttile visto che è stato impiegato anche da terzino, sia destro che sinistro. Nato a Brescia l’1 aprile 2003 e vecchia conoscenza del dt Christian Botturi che l’ha visto crescere nel vivaio delle Rondinelle, Castellini si è trasferito al Catania nell’agosto 2022. Con gli etnei ha conquistato la promozione in Serie C, ha giocato due campionati e mezzo (83 presenze e 4 gol) e si è guadagnato una crescente credibilità, fino a indossare la fascia da capitano in Lega Pro. Lo scorso febbraio il salto in B, voluto nientemeno che dal Pisa in lotta per la Serie A. Forse un salto troppo brusco per il giovane difensore, in una squadra che poteva già contare su rodati meccanismi e solide gerarchie. Infatti Castellini si è fermato a 3 sole presenze e non è riscattato dal club nerazzurro. Il Pisa però si è rifatto vivo nelle ultime ore, quando la trattativa tra Catania e Mantova era già in dirittura d’arrivo. Questione di vecchi accordi che per un attimo hanno fatto vacillare l’accordo con Botturi, tant’è vero che solo nella tarda serata di lunedì il dt biancorosso ha avuto la certezza che l’operazione andasse in porto. Prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni: questa in dettaglio la natura dell’accordo col Catania.

Un altro obiettivo per la difesa è Tommaso Pittino, classe 2005, marcantonio di quasi 2 metri, centrale ma come Castellini in grado di ben figurare sulle fasce. Si è formato nei settori giovanili di Milan, Novara e Genoa, nella scorsa stagione ha debuttato in C, dividendosi tra Sestri Levante e Lumezzane e giocando con continuità. Il suo cartellino è ancora del Genoa che punta a girarlo in prestito a un club cadetto. Sulle sue tracce anche Juve Stabia e Carrarese: fino a pochi giorni fa i campani risultavano i favoriti, ma il Mantova sembra aver trovato gli argomenti giusti. I buoni uffici col Genoa non possono che aiutare. La situazione potrebbe sbloccarsi tra domani e venerdì.

Piccolo inghippo sull’attaccante Tommaso Marras (’04), da ieri svincolato essendo scaduto il contratto col Caldiero. Botturi ha bruciato la concorrenza e da tempo ha stretto una sorta di accordo verbale col giocatore. Ma il ragazzo fa gola: oltre a Carrarese e Padova, si è inserito il Frosinone. In viale Te non hanno intenzione di tirarla per le lunghe e hanno lanciato una sorta di ultimatum al calciatore: la risposta è attesa per oggi.

Chiudiamo con Zan Majer, il regista sloveno classe 1992 con alle spalle un campionato di Serie A e sei di B. Il Mantova lo attira, soprattutto per il gioco di Possanzini, e per questo l’ipotesi Acm vanta maggior credito rispetto a Palermo e Sudtirol. Ma attira anche il biennale che gli ha offerto l’Austria Vienna. Il giocatore ora è in vacanza. Attesi sviluppi non prima della prossima settimana.