Da oggi in libreria, Prezzemolo e l’incantesimo dei colori speziati

Prezzemolo torna protagonista in libreria, in un’avventura a fumetti, con una storia inedita. Pubblicato da Gribaudo, scritto e illustrato da Lorenzo De Pretto, il volume sarà disponibile da oggi in tutte le librerie, negli store online, nei negozi e nell’e-shop di Gardaland Resort.

A Prezzyland, un incantesimo della maga Aurora scatena un terribile disastro: il perfido Nubho, re delle disgrazie, prende vita e minaccia di cancellare tutti i colori dalla Terra! L’unica speranza? Una missione quasi impossibile! Ma per fortuna, Prezzemolo non è solo: con lui ci sono gli amici di sempre Mously, Pagui, Mr. Ti Gey e Bambù, pronti a unire le forze per salvare il mondo e riportare la magia dei colori! Riusciranno i nostri eroi a fermare il temibile Nubho prima che tutto svanisca nel bianco e nero?

Un fumetto travolgente che celebra amicizia, coraggio e spirito di squadra, capace di far ridere ed emozionare dalla prima all’ultima pagina.

Inoltre, in occasione dell’inizio della 50° stagione del Parco, il prossimo 5 aprile, Prezzemolo e il suo Autore incontreranno i propri fan in un esclusivo meet&greet con firmacopie.

Prezzemolo e l’incantesimo dei colori speziati, stampato su carta certificata FSC, garanzia di una gestione responsabile delle foreste, nel rispetto di rigorosi criteri ambientali e sociali, è parte della collana Albi illustrati, conta 72 pagine ed è disponibile al prezzo di €14,90.