Trasporto scolastico: Canneto e Casalromano lavorano insieme

CANNETO La giunta ha approvato la convenzione tra i Comuni di Canneto e Casalromano per il trasporto scolastico intercomunale degli alunni iscritti al comprensivo di Canneto e frequentanti la scuola elementare di Casalromano.

Alcuni genitori di alunni iscritti al comprensivo di Canneto e residenti in paese hanno infatti inserito i figli nella prima elementare di Casalromano e, pertanto, hanno la necessità di usufruire del trasporto scolastico erogato dal comune di Casalromano, che si è reso disponibile a svolgere il servizio, anche per motivi legati all’orario di lavoro o per la presenza di altri familiari nel territorio di Casalromano.

Per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico sull’intero territorio dei comuni interessati, Canneto mette a disposizione un autista, mentre Casalromano mette a disposizione lo scuolabus di sua proprietà, assumendosi l’onere delle spese di manutenzione e funzionamento.

Sulla base della stima dei costi effettuati dai rispettivi uffici comunali, le spese risultano compensate, pertanto ciascun Comune si assumerà l’onere delle spese di rispettiva competenza, fatta eccezione per le spese di eventuale sostituzione dell’autista che verranno assunte da Canneto e rimborsate per il 50% da Casalromano. Il Comune di Casalromano riscuoterà, pertanto, direttamente dagli utenti la tariffa di compartecipazione alle spese di funzionamento della scuola primaria e che sarà differenziata per gli studenti residenti e gli studenti non residenti. (pz)