Piano “Pinqua”, Palazzi alla ricerca di 5,7 milioni

MANTOVA Procede per aggiustamenti strategici il piano di riqualificazione dei quartieri per il quale via Roma si è vista assegnataria di 15 milioni da bando ministeriale. La giunta Palazzi ha infatti approvato una delibera con la quale prende atto del decreto ministeriale e dell’“Elenco proposte ammesse” nel quale il progetto mantovano “Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova” ha ottenuto un contributo di 15milioni di euro. Con l’approvazione di questa delibera l’esecutivo, oltre ad accettare il contributo di 15 milioni di euro, rimodula il cronoprogramma di realizzazione delle opere.

Le risorse che finanziano il bando Pinqua, programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, provengono infatti dai fondi del Pnrr e i tempi quindi sono dettati dalla Comunità Europea.

Il nuovo cronoprogramma prevede tempi di realizzazione decisamente più stretti e tutti i cantieri dovranno essere collaudati e rendicontati entro la primavera 2026, una scadenza che prevede di conseguenza che i cantieri terminino entro l’autunno 2025. Naturalmente alcune opere avranno un iter progettuale e realizzativo più breve, mentre altre, come la nuova scuola, si concluderanno a fine 2025.

Il contributo verrà destinata, con le modalità previste, alla realizzazione di 6 progetti, 4 del Comune e 2 dell’Aler, prevedendo le seguenti opere: riqualificazione spazi comuni quartiere Erp Due Pini (500.000 euro); completamento ciclabile in Strada Chiesanuova (778.050 euro); nuova scuola primaria (9.500.000); acquisizione e riqualificazione energetica di 5 palazzine in via Gaber a Borgonovo (8,915 milioni); recupero di due spazi commerciali di proprietà Aler in piazza Fetti (300.000 euro); recupero di tredici alloggi in edifici vari di proprietà Aler in via Bolivia (730.000 euro). Il totale degli interventi è di 20.723.050 euro.​

Dato che il finanziamento di 15milioni richiesto dal Comune è stato riconosciuto dallo Stato, ora l’amministrazione reperirà le risorse finanziarie rimanenti di 5,723 milioni.