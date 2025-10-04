Beccato con un etto di hashish nel borsello, pusher in manette

Mantova Nella serata del 2 ottobre personale della Squadra Volante della Polizia di Stato, nell’ambito di una ordinaria attività di controllo del territorio interveniva, nei pressi di un bar a Dosso del Corso. I poliziotti si erano, infatti, accorti che un extracomunitario, alla vista della volante aveva improvvisamente invertito il senso di marcia accelerando il passo. Per questa ragione decidevano di sottoporlo a controllo, nel corso del quale lo straniero, dopo aver esibito un documento di identità con uno scatto fulmineo si dava improvvisamente alla fuga. Raggiunto al termine di un breve inseguimento in auto e a piedi, il sospettato opponeva un’estrema resistenza agli operatori che, con non poca difficoltà, riuscivano alla fine a immobilizzarlo e condurlo negli uffici della questura. A seguito di perquisizione veniva trovato addosso al sospettato, all’interno di un borsello, un panetto di hashish di 100,76 grammi. Da ulteriori accertamenti il soggetto veniva quindi identificato come J.M., cittadino nigeriano presente regolarmente sul territorio nazionale, con precedenti in materia di stupefacenti. Pertanto, si decideva di perquisire anche l’abitazione dell’uomo, all’interno della quale veniva rinvenuto un bilancino di precisione, del materiale usato per confezionare la droga oltre ad altra sostanza del tipo hashish. Così a proprio carico sono scattate le manette ai polsi per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Ieri la convalida dell’arresto a seguito di giudizio per direttissima con applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.