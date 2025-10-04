Mantova Università Aperta, una due giorni rivolta al futuro

Mantova È stata presentata ieri la nuova edizione di “Mantova Università Aperta”, che il 10 e 11 ottobre animerà la sede di UniverMantova. Due giornate pensate per connettere studenti, aziende e cittadinanza, con il sostegno del Comune, degli atenei convenzionati e di numerosi partner territoriali. «Vogliamo accompagnare i ragazzi nel percorso universitario e professionale, offrendo uno sguardo sul futuro delle professioni e della sanità» ha spiegato l’assessore Adriana Nepote, sottolineando l’impegno degli assessorati alle Politiche giovanili e all’Università. Il 10 ottobre sarà dedicato a “Il tempo del lavoro”: 23 aziende incontreranno gli studenti, con focus sul recruiting, LinkedIn e una mostra sull’economia circolare. «È un’occasione per dialogare direttamente con le imprese e capire quali siano le competenze emergenti» ha osservato Luisa Lavagnini, coordinatore di UniverMantova. Il pomeriggio si chiuderà con l’incontro “Spazio: ieri, oggi, domani…” con Amalia Ercoli Finzi, scienziata di fama mondiale. L’11 ottobre il tema sarà “La cultura della cura”. «L’Accademia lancia una sfida al territorio, per ripensare la cura in chiave multidisciplinare» ha sottolineato la docente Magalì Zuanon. La professoressa Donatella Placidi ha aggiunto: «Il dottor Nino Cartabellotta e il rettore Francesco Castelli sapranno raccontare lo stato di salute del nostro sistema sanitario con un linguaggio vicino a tutti». Un tassello in più verso «Mantova città universitaria», ha concluso Nepote. (abb)