Benemerenze civiche 2021, aperto il bando. La cerimonia di consegna del Virgilio d’oro 2020 il 15 novembre alla Fum

MANTOVA L’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale di Mantova ha pubblicato all’albo pretorio il bando per la presentazione delle proposte di concessione delle civiche benemerenze 2021 per l’attribuzione dell’Edicola di Virgilio in oro. Le proposte di concessione, contenenti la motivazione e gli altri elementi utili alla loro valutazione, devono essere inoltrate entro le ore 12 di venerdì 29 ottobre all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale del Comune di Mantova, in via Roma 39, in busta chiusa con l’indicazione della dicitura “Proposta di Benemerenza”, oppure anche a mezzo Posta Elettronica Certificata (Pec), al seguente indirizzo: consiglio.comunale@pec.comune.mantova.it.

“Anche quest’anno è aperto il bando per l’attribuzione della più importante benemerenza cittadina – ha detto il presidente del Consiglio comunale di Mantova Massimo Allegretti –. Come sempre l’apposita commissione valuterà con la massima attenzione le candidature che perverranno agli uffici preposti, al fine di attribuire l’Edicola di Virgilio in oro alle tre persone ritenute più meritevoli. Inoltre – ha fatto sapere Allegretti –, lunedì 15 novembre presso l’Aula Magna della Fum consegneremo, finalmente, quelle relative al 2020 a medici, infermieri ed operatori dell’Ospedale Carlo Poma, al saggista e storico Frediano Sessi e a Paolo Protti e alla sua famiglia. La consueta cerimonia, inizialmente organizzata nel gennaio scorso, infatti, era saltata per le problematiche legate al Covid-19”.

Il Comune di Mantova ha istituito le benemerenze per riconoscere l’attività dei mantovani di nascita o di adozione che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano giovato a Mantova, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

Il testo del regolamento è pubblicato sul sito www.comune.mantova.gov.it. Per chiarimenti ed informazioni: tel. 0376 338413.