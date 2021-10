Ubriaco al volante centra una vettura in sosta in via Tassoni

MANTOVA Anche nel weekend appena trascorso sono state molteplici le pattuglie della Polizia Stradale di Mantova e del Distaccamento Polstrada Ostiglia che hanno operato su tutta la Provincia Mantovana con posti di controllo per garantire la sicurezza stradale e contrastare in particolare la guida in stato di ebbrezza e stupefacenti.

Nel fine settimana appena trascorso sono state ritirate tre patenti di guida per stato di ebbrezza con tassi compresi fra 0,5 g/l e 1,67 g/l.

Un episodio di particolare rilevanza ha visto coinvolto un ragazzo di 24 anni che a bordo della propria autovettura Mini Cooper perdeva il controllo andando ad urtare violentemente contro un veicolo parcheggiato regolarmente in via Tassoni a Mantova. Gli Agenti del Distaccamento di Ostiglia hanno provveduto alla ricostruzione del sinistro oltre ad aver deferito all’Autorità Giudiziaria il conducente per guida in stato di ebbrezza avendo rilevato un tasso tre volte superiore al consentito.