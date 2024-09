Biciclette, borse, monopattini: furti e denunce da parte dei Carabinieri

MANTOVA Nella giornata di ieri, nel pomeriggio, la compagnia Carabinieri di Mantova, su disposizione del Comando Provinciale, ha effettuato un servizio coordinato, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio nel centro urbano. Gli uomini impiegati sono stati 28, le autovetture 12, che hanno effettuato tutto il servizio specifico, durato 4 ore, fra Mantova e la “grande Mantova”. Una donna di origini brasiliane dell’82 denunciata perché in possesso di una bicicletta rubata; un giovane straniero, minore di anni 18, denunciato perché trovato in possesso di un monopattino rubato; una donna di origine albanese, denunciata perché trovata in possesso di un passeggino rubato; due tunisini denunciati per il furto di una borsa ad una donna. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.