Altre tre attività virgiliane arricchiscono il patrimonio di storia e tradizione

MANTOVA Sono 162 le nuove attività storiche riconosciute da Regione Lombardia, che si vanno ad aggiungere alle 2.234 imprese già iscritte all’elenco regionale ‘attività storiche e di tradizione’: 89 negozi storici, 46 locali storici e 27 botteghe artigiane storiche. Si arricchisce così l’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, che comprende in totale 2.396 imprese. 3 sono nella provincia di Mantova.

Per tutte le realtà storiche riconosciute Regione Lombardia dedica risorse economiche specifiche oltre all’inserimento in un sito a loro dedicato https://www.attivitastoriche.regione.lombardia.it/wps/portal/site/attivita-storiche

“Sono realtà straordinarie che rappresentano un patrimonio economico e di tradizioni socioculturali dei nostri territori molto importante – ha affermato l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. È il saper fare lombardo, unico e incomparabile, che fa della Lombardia eccellenza nel mondo”.

Le nuove attività riconosciute in provincia di Mantova suddivise per comune sono (Goito) Hart Deco di Brunelli Lia (1977), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana; (Roncoferraro), Acconciature Fabrizia (1974), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana; (Roncoferraro), Il Panificio di Salmistraro e Murari (1963), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Queste tre attività vanno ad aggiungersi alle altre 180 già riconosciute dalla Regione Lombardia negli anni precedenti.

Mantova, dunque, si conferma come una delle provincie più floride dal punto di vista di negozi e locali dal profumo antico e da tradizioni decennali.