Bivaccava al Luna park nonostante il foglio di via, nei guai

MANTOVA – Alla vista della gazzella dei carabinieri ha cercato di dileguarsi mischiandosi tra la folla, ma i militari dell’Arma in servizio nell’area del luna park del Te lo hanno subito inseguito e quindi bloccato. Protagonista dell’episodio occorso sabato pomeriggio nel capoluogo un 27enne cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora. Motivo del suo tentativo di fuga il voler eludere il controllo degli operanti in quanto inottemperante alla prescrizione prevista dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio disposta a suo carico tempo fa dal questore di Mantova. L’uomo era infatti intento a bivaccare con altri soggetti nonostante non potesse, visto tale provvedimento, trovarsi in città. Dovrà ora rispondere della violazione ma con il rischio di un ulteriore aggravamento della misura di prevenzione. Giusto l’altra notte, sempre nella zona del parco divertimenti del Te, i carabinieri sono dovuti intervenire per sedare una rissa all’esito della quale ad avere la peggio è stata una ragazza di 22 anni.