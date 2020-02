Quarto morto in Lombardia: un 80enne all’ospedale di Bergamo. I contagiati sono saliti a 150

MANTOVA – Quarto morto in Lombardia per Coranavirus: un uomo di 84 anni deceduto all’ospedale all’ospedale Papa Giovanni XXIIi Bergamo. Nel contempo il presidente della Regione Lombardia Roberto Fontana fa sapere che nella notte sono alite a 150 le persone contagiate, 38 nuovi casi più di ieri. Viene anche ricordato che coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono recarsi al pronto soccorso ma devono chiamare il numer verde 800.89.45.45 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa si deve fare. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilita’ attivato dal Ministero della Salute.