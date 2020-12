Piazzalunga lancia il tutorial per le palline di Natale

SUZZARA Da sempre, creatività e festività natalizie vanno a braccetto. Non sorprende, quindi, l’iniziativa lanciata in questi ultimi giorni dal centro culturale Piazzalunga, che ha caricato sulla propria pagina Facebook un tutorial, che resterà on line fino a dopodomani, rivolto a tutti i creativi, dai più piccoli in su, per la realizzazione della “Pallina coi baffi”, reso possibile grazie agli interventi di Alice Flori, Angela Ronza, Antonella Gnocchi, Grazia Badari, del progetto Tugether e del Wwf Mantovano, e che sarà visibile fino a lunedì. Non si tratta semplicemente di un video, come se ne vedono tanti, per passare il tempo in modo creativo, giocando anche sui baffi, simbolo del Piazzalunga, o per avere comunque un addobbo natalizio in più: il personale del Piazzalunga, infatti, ha chiesto a tutti coloro che la realizzeranno, di inviare una foto della “Pallina coi baffi” attraverso un messaggio Whatsapp al numero 328 0452279, corredato dall’hashtag #aNatalestaicolPiazzalunga. Le foto raccolte, infatti, andranno ad abbellire l’albero virtuale del centro culturale di viale Zonta: un modo creativo e divertente per continuare a tenere vivo il legame con i propri frequentatori. (f.b.)