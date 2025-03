Blitz della Polizia Locale a Lunetta, denunciati 7 ragazzi autori di reati

MANTOVA Cittadini del quartiere di Lunetta, esasperati da una serie di reati compiuti da un gruppetto di

ragazzi fra gennaio e febbraio 2025, manifestavano in più occasioni alle Istituzioni e anche ai

media locali il proprio malcontento. I residenti lamentavano danneggiamenti ai portoni, rottura di

vetrate, danneggiamento di telecamere di sicurezza, svuotamento degli estintori, danneggiamenti

al polo multisportivo NEOLU con furto di alcuni palloni e scassinamento del distributore di

bevande e snack, lancio di sassi contro un bus del trasporto pubblico. Un cittadino che aveva

rimproverato alcuni degli autori di tali fatti era stato anche percosso.

A seguito delle specifiche denunce la Polizia Locale, anche grazie al costante controllo del

territorio da parte dei Vigili di Quartiere e alla puntuale raccolta di elementi informativi poi

comunicati al Gruppo Operativo del Comando di Viale Fiume, con una certosina attività

investigativa e dopo due mesi di serrate indagini riusciva ad identificare tutti i responsabili delle

azioni criminose portate a termine nel quartiere.

Cinque minorenni e due maggiorenni sono stati denunciati rispettivamente alla Procura della

Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia e alla Procura della Repubblica di

Mantova.

Venerdì 7 marzo una quindicina gli agenti impiegati raggiungevano le abitazioni degli indagati per

poi accompagnarli presso il Comando di Viale Fiume per le procedure di rito; tutti i minorenni,

successivamente, venivano sottoposti ad interrogatorio delegato con contestazione degli

addebiti.

La responsabilità di ciascuna delle persone denunciate sarà accertata in modo definitivo solo

all’esito del giudizio penale.