Tennis Tavolo maschile – PaninoLab conquista la C1 nazionale e la D2 regionale

BAGNOLO SAN VITO Ieri è arrivata l’ufficializzazione dalla Fitet di altre due importantissime promozioni per la PaninoLab Bagnolese. I ragazzi della C2, Tommaso Benevelli, Filippo Carraresi, Yegor Makinyan e Marco Renso, sono stati giustamente premiati per un campionato impeccabile, sospeso anzitempo a causa dell’emergenza Coronavirus. A tre giornate dalla fine, avevano conquistato 11 vittorie su 11 incontri disputati, lasciando a 6 lunghezze la seconda. Risultati che valgono con pieno merito la promozione della prima serie nazionale C1 maschile. L’altro salto di categoria arriva dalla D3, conquistata dai giovani del vivaio, quali Romeo Sarzi Amadè, Alessandro Roversi, Nicola Casaletti, suo padre Simone e con una mano anche da parte di Daniele Varini e Marco Dal Bosco, che con il loro secondo posto nel girone, alle spalle della San Lazzaro e davanti al Castel Goffredo per due punti, si sono guadagnati la D2 regionale. Grande soddisfazione da parte di Cristina Semenza, factotum della Bagnolese: «In un momento difficile per tutti siamo felici e orgogliosi di questi risultati, soprattutto perché sono stati ottenuti da atleti del nostro vivaio. Per quanto riguarda la C1, centriamo l’obbiettivo stagionale che ci eravamo prefissati. Piacevole sorpresa invece per la D2. Un grande ringraziamento a tutti i componenti di questa bella realtà, atleti, allenatori, dirigenti, e a tutti coloro che ci sostengono anche in questo periodo complicato. In particolare, un sentito grazie al nostro sponsor PaninoLab che nonostante le difficoltà non ci ha lasciato, credendo in noi anche per la stagione prossima: grazie di cuore».