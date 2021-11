Pallavolo serie B m – Rossi: “Viadana, ora la capolista Stadium”

VIADANA Finalmente sabato scorso l’E’più Viadana è riuscito a vincere la prima gara casalinga a Mezzani, dopo aver perso in precedenza con Moma Anderlini Modena e Forlì. Il sestetto di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi ha piegato per 3-0 il Niagara Ferrara, compagine giovane ma con qualche atleta che ha dei numeri. Nel prossimo turno impegno decisamente probante per i rivieraschi a Mirandola contro lo Stadium, capolista nel girone E della serie B. La squadra di Francesco “Pupo” Dall’Olio sul sestetto del presidente Valeriano Rossi vanta quattro lunghezze ed è reduce dal netto successo per 3-0 a San Mauro Pascoli. Viadana sino ad ora in trasferta ha fatto bottino pieno a Sassuolo, Ravenna con la seconda squadra del Consar e nel recupero di Modena col Villa d’Oro. «Tre successi in altrettante gare in trasferta sono decisamente un ottimo ruolino di marcia – afferma il presidente Valeriano Rossi – A Mirandola, per quanto ci riguarda, è un vero esame la gara che ci attende. Affrontiamo la capolista, una squadra molto forte. Andiamo in terra modenese per fare la nostra gara. Ricordiamoci che giochiamo contro la prima in classifica. Sarebbe un bel colpo ottenere un’altra vittoria esterna. Ci proviamo ma non sarà affatto facile. Per quanto concerne il successo sugli estensi, stavolta la squadra è stata più costante rispetto alle precedenti partite interne. Non ha evidenziato i soliti alti e bassi. I ragazzi hanno affrontato col giusto atteggiamento gli estensi: bene così. Ferrara si è dimostrata una formazione molto volenterosa, ha giovani di qualità. Magari una volta che riusciranno ad ingranare saranno un osso duro per chi dovrà affrontarli».