Borgochiesanuova, non chiude nessuna scuola prima dell’apertura del nuovo plesso

MANTOVA Ieri sera si è svolto l’appuntamento dell’amministrazione con il quartiere di Dosso del Corso e Castelnuovo Angeli. Importanti gli interventi di lavori pubblici presentati: la riqualificazione di via Cremona, con i lavori di separazione delle reti fognarie, cantiere che durerà fino a novembre, dove viene rifatta tutta la linea, anche in un’ottica di prevenzione di per il tema degli allagamenti: “ Con le bombe d’acqua – parole dell’assessore Nicola Martinelli – ci sono servizi che vanno adeguati al mondo che sta cambiando».

Successivi, il parcheggio degli Angeli limitrofo alla parrocchia (250.000 euro: viene rifatto il parcheggio oltre che l’accesso alla ciclabile) e i lavori dei giardini presso via Di Vittorio (16.700 euro) dove è già posizionata la pavimentazione, «e arriveranno anche due giochi per i più piccoli che inaugureremo tra qualche settimana», come spiega l’assessore Chiara Sortino.

A concludere, è stato presentato il prolungamento della ciclabile in strada Dosso del corso (450.000 euro, tratto viale Italia – via Di Vittorio, con inizio previsto ad aprile 2024, sei mesi di durata dei lavori), per andare in sicurezza dagli Angeli alla nuova scuola.

Questione scuole: la giunta realizza il nuovo plesso scolastico in via Rinaldo Mantovano, grazie al finanziamento del bando sulla qualità dell’abitare (Pinqua) che sfrutta i fondi europei del Pnrr, edificio che riunifica le tre scuole elementari “De Amicis”, “Don Leoni” e “Don Minzoni”: «Tre istituti molto vecchi – spiega il sindaco Mattia Palazzi – ad ora con interventi manutentivi importanti e vincoli architettonici non superabili».

Con la nuova scuola costruita, ha proseguito il primo cittadino, «i bambini avranno uno spazio verde importante, aule didattiche interattive e anche un teatrino interno». Il tutto per 12,5 milioni, e due anni e mezzo per costruirla.

E gli altri edifici dismessi che fine faranno? La scuola di via Miglioretti verrà venduta, quella di via Indipendenza sarà trasformata in un Cpa, mentre per l’edificio degli Angeli si stanno valutando alcune opzioni: archivio comunale o sede per associazioni di quartiere con saletta civica? «Un luogo utile al quartiere – parole del sindaco –, un incastro con una serie di tappe che speriamo di raggiungere». L’amministrazione rassicura comunque i genitori che hanno mostrato alcune preoccupazioni: «Come giunta non chiudiamo nessun plesso prima dell’apertura della nuova scuola – ha tranquillizzato l’assessore all’istruzione Serena Pedrazzoli –; le creazioni delle classi è prerogativa dell’istituto comprensivo, in base alle iscrizioni».

Antonia Bersellini Baroni