Viadana, da una stanza le fiamme si diffondono a tutto l’appartamento

VIADANA – Da una stanza, nel giro di breve tempo, le fiamme si sono diffuse a tutto l’apparamento. L’incendio si è verificato intorno alle 14.30 di oggi in un appartamento nel territorio comunale di Viadana.

Come detto, il fuoco si è sviluppato all’interno di una stanza e nel giro di breve ha coinvolto, danneggiandolo, tutto l’alloggio.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento viadanese e del comando provinciale di Mantova, che hanno provveduto ad estinguere l’incendio con autopompa, autobotte e autoscala, oltre a carabinieri e sanitari della Croce Verde. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.