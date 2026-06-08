Intercultura, nove studenti premiati in Provincia: pronti a partire per il mondo

Saranno premiati ufficialmente il prossimo lunedì 8 giugno alle ore
17.30, presso la sede della Provincia (via Principe Amedeo 32), gli studenti e le studentesse
della zona che hanno vinto il concorso di
Intercultura per trascorrere un periodo di
vita e di studio all’estero. L’evento
rappresenta il riconoscimento formale per
un gruppo di giovani pronti a rappresentare
il territorio in oltre 50 Paesi nel mondo.
La sfida di aprirsi al nuovo
In una società sempre più interconnessa,
dove è fondamentale lo sviluppo di
competenze interculturali, l’esperienza del
viaggio diventa un esercizio di consapevolezza. Il percorso di formazione di Intercultura
spinge infatti i ragazzi a “fare spazio” a nuove prospettive, rinunciando temporaneamente
alle proprie certezze per accogliere modi di vivere e pensieri diversi. Uscire dalla propria
zona di comfort permette di preparare una “valigia” fatta di capacità di adattamento, spirito
critico e autonomia, competenze oggi richieste non solo dal mondo della scuola, ma anche
da quello del lavoro.
I premiati e il sostegno del territorio
Durante la cerimonia riceveranno la pergamena di premiazione 9 studenti:
● Manal, che frequenterà un anno scolastico in Germania;
● Pietro, che vivrà l’esperienza di un semestre in Sud Africa;
● Virginia, che vivrà l’esperienza di un trimestre in Irlanda;
● Mia, che frequenterà un anno scolastico negli Stati Uniti;
● Ottavia, che vivrà l’esperienza di un trimestre in Turchia;
● Frida, che frequenterà un anno scolastico in Canada;
● Alessandra, che frequenterà un anno scolastico in Norvegia;
● Ginevra, che vivrà l’esperienza di un semestre in Canada;
● Lucia, che vivrà l’esperienza di un semestre in Australia;
Questo investimento sul futuro dei giovani è reso possibile anche grazie a un solido sistema
di borse di studio che, a livello nazionale, copre i costi per circa due terzi dei partecipanti.
Sostenere la ricerca e la formazione, promuovere una cultura dell’internazionalizzazione
della scuola, valorizzare il merito e formare i leader di domani: con questi obiettivi, saranno
premiati anche i vincitori delle Borse di studio date da Fondazione Intercultura ets con il
sostegno della Fondazione Cariverona. Queste borse di studio rientrano nel progetto
“Internazionalizzazione della scuola e mobilità studentesca”, promosso dalla Fondazione
Intercultura ets. Il progetto mira a promuovere una buona cultura dell’internazionalizzazione
della scuola attraverso ricerca, formazione e borse di studio per la mobilità internazionale
dei giovani.
L’accoglienza come ponte tra culture
La cerimonia sarà anche l’occasione per incontrare gli studenti internazionali che stanno
vivendo il loro anno in Italia proprio a Mantova: Pia dal Cile, Ada dalla Turchia, Enni dalla
Finlandia, Andrea dalla Danimarca e Antonia dall’Austria.
L’esperienza di Intercultura non si esaurisce infatti con la partenza, ma coinvolge l’intera
comunità attraverso l’ospitalità. “Fare spazio” significa, in questo senso, anche la
disponibilità di una famiglia locale ad aggiungere un posto a tavola per accogliere un giovane
di un’altra cultura, trasformando la propria quotidianità in un’esperienza internazionale. In
queste settimane, i volontari del Centro locale sono impegnati nella ricerca e nella
selezione delle famiglie interessate ad aprirsi a questa opportunità per i ragazzi che
arriveranno in Italia da settembre.
Intercultura, nove studenti premiati in Provincia: pronti a partire per il mondo
Saranno premiati ufficialmente il prossimo lunedì 8 giugno alle ore