Intercultura, nove studenti premiati in Provincia: pronti a partire per il mondo

Saranno premiati ufficialmente il prossimo lunedì 8 giugno alle ore

17.30, presso la sede della Provincia (via Principe Amedeo 32), gli studenti e le studentesse

della zona che hanno vinto il concorso di

Intercultura per trascorrere un periodo di

vita e di studio all’estero. L’evento

rappresenta il riconoscimento formale per

un gruppo di giovani pronti a rappresentare

il territorio in oltre 50 Paesi nel mondo.

La sfida di aprirsi al nuovo

In una società sempre più interconnessa,

dove è fondamentale lo sviluppo di

competenze interculturali, l’esperienza del

viaggio diventa un esercizio di consapevolezza. Il percorso di formazione di Intercultura

spinge infatti i ragazzi a “fare spazio” a nuove prospettive, rinunciando temporaneamente

alle proprie certezze per accogliere modi di vivere e pensieri diversi. Uscire dalla propria

zona di comfort permette di preparare una “valigia” fatta di capacità di adattamento, spirito

critico e autonomia, competenze oggi richieste non solo dal mondo della scuola, ma anche

da quello del lavoro.

I premiati e il sostegno del territorio

Durante la cerimonia riceveranno la pergamena di premiazione 9 studenti:

● Manal, che frequenterà un anno scolastico in Germania;

● Pietro, che vivrà l’esperienza di un semestre in Sud Africa;

● Virginia, che vivrà l’esperienza di un trimestre in Irlanda;

● Mia, che frequenterà un anno scolastico negli Stati Uniti;

● Ottavia, che vivrà l’esperienza di un trimestre in Turchia;

● Frida, che frequenterà un anno scolastico in Canada;

● Alessandra, che frequenterà un anno scolastico in Norvegia;

● Ginevra, che vivrà l’esperienza di un semestre in Canada;

● Lucia, che vivrà l’esperienza di un semestre in Australia;

Questo investimento sul futuro dei giovani è reso possibile anche grazie a un solido sistema

di borse di studio che, a livello nazionale, copre i costi per circa due terzi dei partecipanti.

Sostenere la ricerca e la formazione, promuovere una cultura dell’internazionalizzazione

della scuola, valorizzare il merito e formare i leader di domani: con questi obiettivi, saranno

premiati anche i vincitori delle Borse di studio date da Fondazione Intercultura ets con il

sostegno della Fondazione Cariverona. Queste borse di studio rientrano nel progetto

“Internazionalizzazione della scuola e mobilità studentesca”, promosso dalla Fondazione

Intercultura ets. Il progetto mira a promuovere una buona cultura dell’internazionalizzazione

della scuola attraverso ricerca, formazione e borse di studio per la mobilità internazionale

dei giovani.

L’accoglienza come ponte tra culture

La cerimonia sarà anche l’occasione per incontrare gli studenti internazionali che stanno

vivendo il loro anno in Italia proprio a Mantova: Pia dal Cile, Ada dalla Turchia, Enni dalla

Finlandia, Andrea dalla Danimarca e Antonia dall’Austria.

L’esperienza di Intercultura non si esaurisce infatti con la partenza, ma coinvolge l’intera

comunità attraverso l’ospitalità. “Fare spazio” significa, in questo senso, anche la

disponibilità di una famiglia locale ad aggiungere un posto a tavola per accogliere un giovane

di un’altra cultura, trasformando la propria quotidianità in un’esperienza internazionale. In

queste settimane, i volontari del Centro locale sono impegnati nella ricerca e nella

selezione delle famiglie interessate ad aprirsi a questa opportunità per i ragazzi che

arriveranno in Italia da settembre.