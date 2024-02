Borse di studio per i super-studenti

MANTOVA La giunta comunale ha dato il via al bando per le borse di studio agli studenti meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado cittadine per l’anno scolastico 2023-2024. La priorità sarà data alle “eccellenze”, ovvero agli studenti che hanno superato l’esame di Stato con una votazione finale di 100 e lode. Sarà un’apposita commissione a valutare le modalità di distribuzione della somma residua rimasta dopo l’assegnazione agli studenti residenti.

La somma messa a disposizione dal Comune per il bando è di 12mila euro. Con questa iniziativa l’amministrazione vuole incoraggiare i percorsi universitari o tecnici superiori post diploma degli studenti, per favorire la prosecuzione del loro percorso formativo e per supportare economicamente le famiglie. I destinatari del bando devono frequentare gli Istituti di istruzione secondaria superiore statali di Mantova.

Il bando sarà disponibile a primavera sul portale del Comune. «Dopo l’esperienza positiva degli scorsi anni – ha detto l’assessore alla Pubblica istruzione Serena Pedrazzoli – abbiamo voluto istituire nuovamente le borse di studio per studenti meritevoli, con un doppio obiettivo: premiare il merito dei ragazzi per far capire loro quanto sia importante dare il massimo impegno nella scuola e nella vita, oltre che contrastare il fenomeno della dispersione scolastica grazie non solo ad un attestato di merito, ma anche ad un contributo economico».