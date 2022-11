Calcio Serie C – Mantova, mirino sull’Albinoleffe. Pinton e Matteucci fuori uso, a destra c’è Pedrini

Mantova La formazione biancorossa è tornata al lavoro già nella mattinata di ieri per preparare la sfida di domani al “Martelli contro l’Albinoleffe. In casa Mantova preoccupano le condizioni di Pinton, uscito in barella dal campo domenica per un problema alla caviglia; nei prossimi giorni si sottoporrà a risonanza. Sicuramente sarà fuori domani e domenica. Al suo posto pronto Pedrini, che si allena regolarmente con i compagni. Mister Corrent potrebbe valutare anche delle alternative. In quella zona di campo si è più volte sacrificato Silvestro, nonostante sia un sinistro naturale; oppure una seconda ipotesi, ma forse la più estrema, è quella di metterci Messori, come capitato domenica. Da non scartare l’ipotesi di una difesa a tre. In ogni caso in difesa non ci sarà nemmeno Matteucci, uscito a fine primo tempo nella gara con la Juve per un fastidioso colpo di frusta. E’ probabile che lo staff medico possa provare un recupero in extremis, ma il giocatore difficilmente sarà della partita. A sostituirlo in ogni caso sarà Ghilardi, che sta convincendo con delle buone prestazioni. Sempre in difesa da segnalare il rientro di Iotti dalla squalifica.

Oggi è giornata di vigilia: conferenza stampa di Corrent e rifinitura a porte chiuse.