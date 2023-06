SUZZARA Lombardia in festa grazie al Lotto. Nel concorso di sabato 10 giugno, come riporta Agipronews, a Suzzara, in provincia di Mantova, da segnalare una vincita da 26.450 euro con una giocata di 1 euro e 50 centesimi sulla ruota di Cagliari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro, per un totale di 512 milioni da inizio anno.