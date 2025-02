Botte al prof che ha punito suo figlio: se la cava con una multa

MANTOVA Aveva fatto irruzione nella scuola del figlio e messo Ko un suo insegnante. Un’aggressione che poteva costare cara a M. D. S. , un 54enne di Castiglione delle Stiviere, che invece se l’è cavata con una multa di 1500 euro più altri 5mila euro di risarcimento alla parte civile. Il fatto era accaduto all’istituto per la formazione professionale Casa del Giovane di Castiglione il 28 gennaio 2021. La vittima dell’aggressione, un professore tecnico di laboratorio, durante una lezione aveva cacciato fuori due studenti che non si stavano comportando bene. Uno di questi, il figlio dell’aggressore, aveva affrontato l’in – segnante a muso duro, quindi aveva detto al padre cosa era successo. Il 54enne, che si era presentato a scuola insieme al padre dell’altro ragazzo cacciato dalla lezione, aveva iniziato a inveire contro l’insegnante con insulti e minacce (“ti distruggo”, “ti spacco la testa” “ti ammazzo”), tanto che erano intervenuti i carabinieri. La presenza dei militari non aveva calmato il genitore che aveva sferrato un pugno al volto dell’insegnante che era crollato su una sedia tramortito. Quest’ultimo era finito in ospedale dove era stato medicato e dimesso con una prognosi di 7 giorni, mentre il padre violento era finito in caserma per accertamenti. Ieri l’epilogo del processo. Il Pm Elena Pacchioni ha chiesto una condanna a 10 mesi per l’imputato, mentre l’avvocato i parte civile Aldo Pisani ha chiesto un risarcimento non inferiore ai 10mila euro. Il difensore del 54enne, avvocato Igor Pezzotti, ha invece chiesto per il suo assistito l’assoluzione o il minimo della pena. Il giudice Maria Silvia Siniscalchi ha infine condannato il 54enne a una multa da 1500 euro per lesioni e minacce e lo ha assolto dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha inoltre disposto la sospensione della pena vincolata al pagamento di 5mila euro di risarcimento che ha riconosciuto alla parte civile. Resta da capire se al 54enne converrà usufruire della pena sospesa, visto che nel conto avrebbe anche le spese processuali, per un totale di circa 7500 euro più la parcella del suo avvocato e le spese di costituzione della parte civile.