Incontro tra il presidente della Provincia Bottani e il provveditore Zani

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova, dott. Daniele Zani, ha accolto nella sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale di via Cocastelli, il Presidente della Provincia di Mantova, dott. Carlo Bottani, che ha incontrato tutti i funzionari e i docenti in servizio presso l’Ufficio.

Sottolineando il ruolo decisivo della scuola, insieme alla famiglia, nella formazione della persona e del cittadino, il Presidente ha espresso gratitudine per il lavoro svolto negli ultimi anni dall’Ufficio scolastico territoriale di Mantova, riconoscendo il valore e l’impegno che richiedono la gestione e l’organizzazione degli istituti, del personale e degli studenti di ogni ordine e grado.

Bottani ha rimarcato la proficua collaborazione tra il Dirigente dott. Zani e le varie realtà istituzionali del territorio e ha concluso ricordando come la scuola Mantovana sia sempre al centro dell’attenzione delle Amministrazioni.

Al termine, il Dirigente Dott. Zani ha espresso a sua volta ampio apprezzamento per il ruolo propositivo dell’Ente Provinciale, rappresentato dal Presidente C. Bottani.