Bullismo: non abbassare la guardia, da Regione Lombardia

MILANO – Tenere alta l’attenzione sul problema del bullismo. Regione Lombardia c’è. Questa la sintesi dell’incontro fra l’assessore regionale alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità Silvia Piani ed il mantovano Nicolò Barretta, autore del libro “Un conduttore in cattedra”, sul bullismo. Durante l’incontro a Palazzo Lombardia, Barretta ha consegnato all’assessore Piani la propria opera, assieme ad un fumetto sul bullismo realizzato dagli alunni delle scuole Medie. «Ritengo sia molto importante tenere alta la guardia su un problema che è diffuso a livello nazionale», spiega Barretta, «e che purtroppo quotidianamente ci regala brutti episodi di cronaca. Sento dunque il bisogno di fare tutto quanto è in mio potere per combattere quest’antica piaga». «Da parte dell’assessore Piani ho avuto la massima disponibilità. Mi ha ascoltato ed ha confermato che Regione Lombardia c’è ed è pronta ad attivarsi, oltre a quanto sinora fatto, con nuovi progetti e bandi, coinvolgendo gli studenti e gli educatori ed organizzando incontri pubblici a livello regionale. Da parte mia non posso che ringraziare l’assessore Piani per la grande disponibilità dimostrata», spiega Barretta. «Condivido pienamente la battaglia di questo nostro concittadino», chiosa il consigliere regionale mantovana del Carroccio Alessandra Cappellari, «e ci tengo a sottolineare che il territorio mantovano deve sapere che Regione Lombardia, una volta di più, è pronta a fare la propria parte per combattere questa battaglia giusta e sacrosanta contro il bullismo. I nostri ragazzi vanno tutelati e ben altri sono i valori che devono essere tramandati loro. Ritengo dunque che portare l’attenzione sul problema a livello regionale sia stato un fondamentale passo avanti».