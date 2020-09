Piazza nuova e presto una struttura per anziani

BUSCOLDO (Curtatone) – Taglio del nastro per Piazza Lombardelli di Buscoldo che nei mesi scorso era stata oggetto di un intervento di riqualificazione. Ma la mattinata è stata anche l’occasione per annunciare un altro importante progetto pensato dall’amministrazione: la realizzazione di un senior living (appartamenti per anziani) da realizzare nell’area comunale tra il parco giochi ed il cimitero.

I lavori, così come il taglio del nastro, erano previsti in primavera ma il Covid ha fatto slittare i tempi: ieri mattina, dunque l’inaugurazione della rinnovata Piazza Lombardelli alla presenza del sindaco Carlo Bottani, dell’assessore Luigi Gelati, del consigliere Antonella Montagnani e del parroco don Alfredo Bruneri. Un intervento importante – seguito dall’ufficio tecnico del Comune e dall’assessore ai lavori pubblici Gelati – che ha visto riqualificare l’intera piazza con la posa di nuove panchine, la creazione di nuovi spazi per le auto, la sistemazione delle fioriere e, in generale, una sistemazione atta a dare un maggio decoro urbano. Il tutto con l’obiettivo di garantire anche, e soprattutto, maggiore sicurezza per i pedoni nel lato che costeggia le abitazioni.

Un’importante riqualificazione a cui si è aggiunta l’installazione della prima casetta dei libri del Comune. «Sarà gestita dalla volontaria Daniela – ha spiegato il consigliere delegato a scuola e famiglia Montagnani – e nasce da un’esperienza che nel 2009 dal Wisconsin ha incoraggiato la lettura e la condivisione di volumi nelle piazze. Dal 2012 l’iniziativa ha preso piede anche in Italia e ora ci permettiamo di proporla, quale invito alla convivialità e complemento all’attività svolta dalla biblioteca comunale. In questo luogo sarà possibile leggere, scambiarsi libri, portarli a casa e portarne altri. Tutto in nome di un costante accrescimento culturale».

Un’opera, dunque importante la cui inaugurazione era da tempo attesa – i lavori sono stati fermati dal Covid, così come lo stesso taglio del nastro rimandato – a cui si aggiungeranno a breve altri importanti interventi sempre per la frazione di Buscoldo.

«Tra le opere in itinere c’è anche il rifacimento della facciata della chiesa, che sarà presto ultimata e dunque svelata ai cittadini – ha spiegato il sindaco Bottani -. Abbiamo cercato di restituire alla piazza un’aria di decoro urbano e di cultura, come testimonia la creazione della casetta dei libri. E presto, dietro la chiesa, arriverà il primo senior living presente sul territorio». Un progetto ancora in fase di definizione che vedrà realizzare una struttura riservata agli anziani: nello specifico si parla di piccoli appartamenti per la terza età con una sala comune che potrà essere utilizzata, ad esempio, per guardare la tv o per socializzare. Una struttura che nascerà nel terreno di proprietà comunale tra il parco giochi ed il cimitero.

Da parte sua Corte Spagnola, già ideatrice del progetto, metterà a disposizione il terreno. La gestione e la realizzazione della struttura saranno, invece, affidate ad un altro soggetto specializzato in quel settore. Un piano ambizioso di cui il primo cittadino si dice molto fiera e «che porterà nel territorio una struttura attesa da più di trent’anni da tutti i cittadini. Un villaggio da 50/60 abitazioni per anziani autosufficienti per la lotta alla solitudine e sicurezza personale anche in una visione post covid».