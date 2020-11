Cade un pannello in classe alla Vittorino da Feltre

MANTOVA A causa di un’infiltrazione d’acqua, dovuta alla parziale rimozione della copertura per lo svolgimento dei lavori di riqualificazione sismica ed energetica, presso la scuola Vittorino da Feltre si è verificata in un’aula la caduta di un pannello in polpa di cellulosa. La dinamica è stata subito verificata dal Direttore Lavori Monica Sanfelici e dal Dirigente dei Lavori Pubblici Carmine Mastromarino, in presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Serena Pedrazzoli e del dirigente Massimo Mazzoli.

Le educatrici hanno svolto le attività previste in quell’aula in un altro spazio dedicato della scuola, mentre l’area interessata è stata chiusa e sottoposta ad un meticoloso controllo della situazione generale.

I Lavori pubblici hanno quindi predisposto ulteriori verifiche e misure per garantire che incidenti di questo tipo, seppur lievi, non inficino il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Già domani l’aula sarà fruibile dai docenti e dagli alunni, dopo una sanificazione che avverrà nelle prime ore del mattino di domani.

I lavori di riqualificazione della scuola sono finanziati attraverso un bando che ha previsto la partenza lavori il 15 settembre, lavori che saranno terminati prima di Natale.

Assessore Serena Pedrazzoli: “La sicurezza dei nostri bambini viene prima di tutto. Il dirigente dei lavori Pubblici invia nelle prossime ore alla ditta che sta eseguendo i lavori un richiamo formale essendo la stessa responsabile dei lavori. Ringrazio la coordinatrice e tutto il personale e le educatrici che lavorano nella scuola per la loro collaborazione e professionalità dimostra. Entro Natale anche i lavori alla Vittorino da Feltre saranno terminati. Continuano inoltre le visite che sto facendo presso tutte le scuole, prossima tappa le nostre materne e i nidi”.