Camici No Vax, nuovi accertamenti in tutta la regione

MANTOVA – Mantova Moderato aumento degli atti di accertamento trasmessi dalle Ats lombarde (96 in più rispetto alla settimana scorsa) relativamente al personale medico sanitario non ancora vaccinato contro il Covid. Per quanto riguarda le strutture pubbliche, alla data della rilevazione, aggiornata a ieri, 3 dicembre, si segnalano 538 sospesi (37 nell’ambito della dirigenza, 501 nel comparto) 3 in meno rispetto la scorsa settimana, a fronte di 532 riammissioni a seguito di adempimento degli obblighi vaccinali (9 in più della scorsa settimana). Invariata la situazione per quel che riguarda i camici bianchi Non vax nel Mantovano: erano 51 quelli sospesi dal servizio la scorsa settimana e 51 rimangono anche in questa corrente. Asst Mantova resta in testa a livello regionale per numero di appartenenti agli ambienti sanitari sospesi dal sevizio per avere rifiutato di vaccinarsi contro il Covid. Complessivamente sono stati eseguiti 137 accertamenti nella nostra Asst. Per 32 di questi non ci sono stati provvedimenti in quanto esonerati dalla vaccinazione, mentre 50 sono stati riammessi dopo essersi vaccinati. Tre sono andati in pensione e un accertamento è tutt’ora in corso.