Gestione rifiuti verdi: Confagricoltura Mantova sollecita il confronto con Mantova Ambiente 12:30

MANTOVA La nuova legge relativa ai rifiuti prodotti dall’attività di manutenzione del verde sta creando non poche difficoltà alle aziende che si occupano di tale mansione, legate appunto alla gestione di tali rifiuti. Questi infatti non possono più essere considerati come rifiuti urbani, e smaltiti dunque nelle normali discariche comunali, ma vanno trattati come rifiuti speciali, e smaltiti dunque in appositi centri autorizzati: «La cosa sta creando non poche problematiche alle nostre aziende associate – spiega il direttore di Confagricoltura Mantova, Daniele Sfulcini – senza contare l’aumento del carico burocratico e l’aggravio dei costi di trasporto».

Confagricoltura Mantova, lo scorso 5 luglio, ha inviato una lettera a Mantova Ambiente, con l’obiettivo di raggiungere un accordo che possa facilitare l’operatività delle imprese di manutenzione del verde: «Non abbiamo ancora ricevuto risposta – prosegue Sfulcini – ma auspichiamo di poterci sedere quanto prima ad un tavolo per chiarire al meglio tutti gli aspetti operativi, come riportato anche sui quotidiani pochi giorni fa».