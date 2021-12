Natale in centro città, due appuntamenti con musica e animazione

MANTOVA Due appuntamenti per tutta la famiglia, domenica 5 e 19 dicembre, organizzati in città nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio di Mantova, come ieri spiegato dall’assessore comunale Iacopo Rebecchi durante la presentazione delle iniziative “Natale con Confcommercio Mantova e Radio Pico”, presso palazzo Soardi.

E’ la prima volta che tale realtà diventa pubblicamente visibile, come chiarito dal manager del Distretto Dario Domante. Il Distretto è uno strumento di governance locale attivato dal Comune nel quadro delle politiche attive promosse da Regione Lombardia. Per condividere e coordinare tutti gli interventi inseriti all’interno del Piano di Distretto è stata costituita, su iniziativa del Comune di Mantova, una cabina di regia alla quale partecipano Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Confcooperative, Forum del Terzo Settore, Apindustria, Confedilizia, Uppi e Associazione Proprietà Fondiaria. Tutti soggetti impegnati nella rigenerazione urbana del territorio.

Che passa anche attraverso una ritrovata quasi normalità, come sottolineato dal rappresentante di Confcommercio Marco Sartorello, dopo due anni di stop e incertezze per numerose attività.

Domenica 5 e 19 dicembre dalle 16 alle 19, ha aggiunto lo speaker di Radio Pico Giacomo Borghi, si terranno due dirette radiofoniche in città, con proposte musicali particolarmente adatte al periodo festivo. La scelta artistica di animazione, pensata per non creare assembramenti, punta su eventi itineranti: il 5 dicembre sarà naturalmente presente Babbo Natale, a bordo di una speciale slitta. Signori in frac e dame vestite di bianco sfileranno per le vie, portando una magica atmosfera. I costumi di luci e le spettacolari prese acrobatiche dei trampolieri stupiranno i visitatori.

Nella stessa fascia oraria, il 19 dicembre, tornerà la diretta di Radio Pico in piazza Marconi, accompagnata dalle gag a ritmo di musica di Slinky Family, figuranti in abiti tradizionali e la suggestiva presenza degli zampognari.

Le manifestazioni rientrano nei 150 eventi della rassegna Natale a Mantova, messi in campo dal Comune cittadino, volti a coinvolgere una ampia fascia di pubblico e a portare visitatori nel capoluogo. Ilperf