Automobilismo – Wec: Cressoni arranca nella 6 Ore del Bahrain

SAKHIR (Bahrain) Toyota e Porsche centrano due fantastiche doppiette alla 6h del Bahrain, penultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship che le ha viste dominare le categorie Hypercar e LMGTE Pro. Le due Classi sopracitate in realtà sono state di una noia terrificante, con le GR010 e le 911 praticamente senza rivali, mentre spettacolo ed emozioni hanno caratterizzato LMP2 e LMGTE Am, rispettivamente vinte da Team WRT e Racing Team Nederland (in Pro/Am), e TF Sport.

I tre piloti Keating/Pereira/Fraga hanno portato al comando l’Aston Martin Vantage #33 sfruttando uno dei Full Course Yellow di metà gara, restandoci in seguito fino alla bandiera a scacchi.

Spettacolare invece lo stint finale di Matteo Cairoli, che ha sfiorato la piazza d’onore assieme ai colleghi Perfetti/Pera al volante della Porsche #56. Ha chiuso nelle retrovie la Ferrari n.60 di Mastronardi, Cressoni e Piccini. Il portacolori del Team Project 1 è stato incontenibile, mettendosi alle spalle i rivali a ripetizione nelle ultime due ore, ma in un finale mozzafiato la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing nelle mani di Ried/Evans/Campbell è riuscita a chiudere seconda. In Iron Lynx ci si aspettava una corsa differente della Ferrari #60, partita in pole position e incappata in un guasto alla trasmissione dopo pochi giri, con Mastronardi/Cressoni/Piccini costretti ad arrancare in fondo.