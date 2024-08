Canali in secca, cauta navigazione nel Mincio

MANTOVA In relazione alla presenza di secche nel reticolo idraulico navigabile del fiume Mincio è stato convocato, ieri in prefettura, d’intesa con il presidente della Provincia Carlo Bottani, un incontro presieduto dal prefetto Gerlando Iorio che, al riguardo, aveva già disposto un sopralluogo tecnico lungo l’asta del fiume, effettuato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. All’incontro hanno preso parte il presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer, unitamente al direttore Cinzia De Simone, i referenti del comando provinciale dei vigili del fuoco, dell’amministrazione provinciale, del Comune di Curtatone e di Aipo Mantova. In esito all’incontro è stato concordato che l’Amministrazione Provinciale adotterà, già nei prossimi giorni, un’ordinanza di cauta navigazione con riferimento ai tratti di corpo idrico interessati dalla presenza delle secche, emerse nel corso della verifica dei vigili del fuoco, che sarà diramata a tutti gli Enti a vario titolo competenti ad assicurarne l’attuazione, anche per quanto concerne all’eventuale apposizione di idonee segnalazioni. Il prefetto, inoltre, ha invitato a proseguire l’attività di monitoraggio, in forza della convenzione stipulata tra Aipo e il comando provinciale dei vigili del fuoco di Mantova, al fine di assicurare la sicurezza della navigazione sul fiume Mincio.