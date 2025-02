Cantiere rete fognaria in via Caranenti

MANTOVA AqA informa che lunedì 24 febbraio inizieranno i lavori di spostamento e rifacimento della rete fognaria di alcuni tratti di via Caranenti, via Agazzi, strada Dosso del Corso e via Segna. L’intervento, legato alla realizzazione del nuovo sottopasso previsto nel progetto di raddoppio della linea ferroviaria Piadena-Mantova, sarà gestito in più fasi e terminerà il 30 aprile 2025. Sarà sempre garantito il transito pedonale, mentre la viabilità del quartiere subirà delle modifiche che varieranno in funzione delle fasi di posa della nuova fognatura. Al momento dell’esecuzione dei lavori in via Agazzi i contenitori per la raccolta rifiuti dovranno essere esposti all’estremità del cantiere; nessuna variazione è prevista per le altre vie.