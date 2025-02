Calcio Serie B – Amarcord Mantova-Bari: il gol di Ciccio sotto la neve e Antonio Conte spedito in tribuna

MANTOVA È un bilancio negativo, quello del Mantova al Martelli contro il Bari. Otto partite e una sola vittoria per i virgiliani, peraltro memorabile. Era la sera del 17 gennaio 2006, primo campionato di B dell’era Lori. Temperatura glaciale, campo scivoloso, abbondante nevicata e partita infinita. Già perchè il secondo tempo cominciò con una buona mezz’ora di ritardo per permettere di segnare in rosso i bordi del campo. Cambiò anche il pallone: quello bianco venne sostituito dall’arancione. Il Mantova di Di Carlo vinse 1-0 grazie a un colpo di testa di Graziani al 58’. Tutte le sfide tra Mantova e Bari si sono giocate in B, tranne la prima, nel febbraio 1964, che in Serie A finì 0-0. Da ricordare l’ultimo precedente, datato 28 febbraio 2009: 2-0 per il Bari e caos dopo il primo gol di Guberti, convalidato dall’arbitro nonostante il fuorigioco segnalato dal guardalinee. A seguito dell’episodio doppia espulsione per Corona (dalla panchina) e dell’allenatore del Bari Antonio Conte, proprio lui. Conte raggiunse la tribuna, ma l’accoglienza dei mantovani non fu delle migliori (eufemismo) tanto da costringerlo ad abbandonare presto gli spalti. A fine gara mini-invasione in campo di protesta da parte di alcuni ultras della Te.