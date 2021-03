Caos vaccini: spunta una falla nel software di Regione Lombardia

MILANO/MANTOVA Una falla nel portale regionale Aria sta mettendo a serio rischio la campagna di vaccinazione progettata da Regione Lombardia. Un “baco” nel software avrebbe infatti creato una serie di disservizi, prenotazioni prima confermate e poi cancellate nei confronti di ultra 80enni, e inserimenti in lista di persone che per fascia d’età e professione non ne avrebbero ancora il diritto. Che qualcosa non andasse lo aveva detto già nei giorni scorsi Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per il Piano Vaccinale: Le statistiche sono molto pesanti, oltre al sistema di prenotazioni che continuano a funzionare male”. Quindi per la fase “massiva” Regione Lombardia ha scelto di usare un altro strumento, messo a disposizione gratuitamente da Poste Italiane, ma intanto gli addetti ai lavori dicono che ci vorranno tre settimane per avere la nuova piattaforma. Nel frattempo a chi aveva fatto la prenotazione per il vaccino dopo gli Sms di scuse per il ritardo ora arrivano altri Sms in cui viene cancellato l’appuntamento “a causa di un problema tecnico”, ma c’è anche chi non ha ancora ricevuto alcun Sms di scuse. E di che? Si vaccini chi può.