Volley B1f – Nardi Volta sul velluto nel testacoda con l’Ata. Porto sfida l’Argentario

Mantova Seconda giornata di ritorno nel girone C1 della B1 femminile con l’imbattuta capolista Nardi Volta che ospita al Palavalle la “Cenerentola” Ata Trento (ore 20.30, arbitri Maderna e Plantramura di Milano) già sconfitta all’andata con un secco 3-0. Nelle fila delle collinari è fuori la seconda palleggiatrice Iris Gualtieri e la società, per colmare la sua momentanea assenza, ha ingaggiato l’esperta Valentina Serena, scudettata con Conegliano, nella scorsa stagione al Villafranca in serie C. «La partita con la giovanissima compagine trentina è facile solo sulla carta – afferma il coach in seconda Leonardo Camarini – ma si deve vincere sul campo. Dovremo quindi affrontare l’impegno con la massima concentrazione e il giusto approccio, altrimenti si rischia solo di favorire l’avversario. L’obiettivo ovviamente è conquistare la settima vittoria consecutiva».

Avversario trentino anche per l’Euromontaggi Porto, reduce dalla sconfitta interna nel derby, impegnato appunto a Trento (ore 17, arbitri Scapinello di Treviso e De Nard di Belluno) contro l’Argentario, che martedì scorso ha vinto 3-1 col Volano il recupero della prima giornata. L’Ngs è secondo in classifica a pari punti (9) con Volano e Villa d’Oro e punta a bissare il successo dell’andata per sfruttare lo scontro diretto fra le rivali. «Sembrerà strano ma la sconfitta col Volta ci ha caricato – assicura il coach Biagio Marone – e ci ha dato maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Ma ci aspetta una gara tosta. All’andata l’Argentario mi aveva fatto un’ottima impressione e farà il possibile per riscattare la sconfitta, sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo nel derby col Volano. Sarà dunque un test complicato, da affrontare con la massima determinazione. Conquistare la vittoria sarebbe importante per la classifica, ma soprattutto per il morale».