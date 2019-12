Capodanno con il pienone: hotel tutti esauriti

Mantova Tutto esaurito a Capodanno, tutto vuoto o quasi per Natale. D’altra parte il detto “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi” non nasce senza un fondo di verità. Così, le presenze turistiche negli alberghi della città si concentrano esclusivamente a cavallo tra il vecchio e nuovo anno, mentre per questa settimana si segnala solo l’ordinaria amministrazione, anche perché il 70% degli alberghi nei giorni di Natale sarà chiuso, per poi riaprire a ridosso dell’ultimo dell’anno.

E sarà un Capodanno da sold out quello che vedrà il concertone dei Subsonica in piazza a salutare l’anno nuovo e la mostra di Giulio Romano a tenere alta l’attenzione sulle potenzialità della città.

“Avremo un Capodanno con il pienone – spiega Gianluca Bianchi presidente di Federalberghi Mantova – con una permanenza un po’ più lunga rispetto al mordi e fuggi del passato. Questo è sicuramente merito della mostra su Giulio Romano capace di incollare il turista alla città per più di una notte. Sarà un turismo per famiglie, con un’età media piuttosto alta e per lo più di matrice italiana. Pochi sono gli stranieri, che in questo periodo preferiscono le grandi città, mentre Mantova si conferma una meta allettante per i week end e i ponti delle festività. Anche per chi torna o va in montagna provenendo da lontano la nostra città è un’ottimo punto per sostare una notte e riprendere il viaggio”