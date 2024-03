Al via l’iniziativa “I can with a can…”

MANTOVA Parte questa settimana l’iniziativa “I can with a can…” – a cura di Teatro all’Improvviso e sostenuta dal gruppo Tea – con due laboratori nelle scuole, il 13 presso la Mantua Farm School di Curtatone e il 14 presso la scuola secondaria di primo grado “E. Fermi di Castel d’Ario, e con la prima replica dello spettacolo internazionale “Can” in scena, venerdì ore 18, sul palco del Teatro Casa del Popolo (Corso Garibaldi 102) di Castel d’Ario. Una programmazione pensata per stimolare, attraverso i linguaggi del teatro e dell’arte, una riflessione sulle azioni e le buone abitudini da adottare per ridurre il nostro impatto sul pianeta. Ad ispirarla una produzione giapponese di Stick Company – per la prima volta in Italia e riadattata grazie ad Improvviso – dotata di una scenografia che riutilizza e trasforma lattine. La cosa particolare è che l’artista giapponese, Kiyofumi Yamamoto, non viaggerà con gli oggetti di scena del suo spettacolo ma li realizzerà direttamente qui da noi, insieme a studenti e studentesse coinvolti nei laboratori, dando nuova vita a potenziali rifiuti in latta e alluminio del nostro territorio. Un grande laboratorio partecipativo dove si prende parte a un processo di trasformazione importante, usando la creatività. Un più vasto pubblico di famiglie, bambini e ragazzi potrà poi vedere questa scenografia animarsi nello spettacolo in programma il 15 alle ore 18 a Castel d’Ario. Uno spettacolo che è come un divertente sogno che non si vorrebbe abbandonare neanche al suono della sveglia. Il protagonista si ritrova in uno strano mondo fatto di lattine, piccole e medie, grandi bidoni e scatoline. Siamo in una discarica o in una casa invasa dai rifiuti dopo una festa? Oppure difronte a una magica collezione di pezzi di latta? Questi i primi pensieri che passano nella mente dello spettatore fino a quando qualcosa di magico, in effetti, inizia ad accadere: tutti quei contenitori nascondono sorprese e suoni, si assemblano e trasformano. Da una lattina esce un elefante, un’altra diventa un robot e un’altra ancora ci porta sulla luna… Al termine della rappresentazione gli spettatori avranno modo di osservare da vicino i vari oggetti di scena e di scoprire come sono stati realizzati, dialogando con l’artista. L’invito al pubblico per incontrare l’artista è quello di arrivare allo spettacolo con una propria personale creazione nella quale avranno trasformato una lattina in un nuovo oggetto d’uso. Lo spettacolo, adatto a tutti a partire dai 3 anni, si potrà vedere anche il 21 marzo ore 18 il 22 ore 10 (repliche scuole) presso Sala Maddalena (via Pilla, 53, Curtatone). Prenotazioni: info@teatroall’improvviso.it | costo biglietti (sia per adulti che bambini o ragazzi): un euro replica Castel D’ario; 3 euro repliche Curtatone.