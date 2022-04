Carcasse abbandonate: la Forestale denuncia due allevatori

MANTOVA – I Carabinieri del Nucleo Forestale di Mantova hanno sanzionato due aziende cremasche per lo smaltimento irregolare di rifiuti speciali. I Forestali di Mantova, competenti anche per il territorio di Cremona, hanno trovato carcasse ed ossa di suini abbandonate come rifiuti nel liquame anch’esso illegalmente sparso sul terreno retrostante uno degli allevamenti, e vitelli bruciati insieme ad ingenti quantitativi di ramaglie, rifiuti speciali accatastati e abbandonati vicino alle strutture produttive dell’altro allevamento.