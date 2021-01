Replica Sistemi presenta la nuova campagna di comunicazione

Francesca Guaschino, Marketing Manager Replica Sistemi – Zucchetti Group, spiega la nuova pubblicità: “Abbiamo voluto dare continuità alla campagna lanciata lo scorso anno su Radio24 “Replica Sistemi, Replica Successi”, con lo stile che ci rappresenta: semplice, diretto e immediato.

Per “FUNZIONA, QUINDI REPLICA.” abbiamo scelto una grafica pura e classica nel linguaggio, che con pochi segni trasmette il messaggio, perché è lo stesso approccio con cui noi ci rapportiamo ai nostri clienti: amiamo la chiarezza e le idee che funzionano nel concreto.

Chi ci conosce capisce immediatamente il significato del messaggio e chi, invece, non ci conosce può facilmente intuire il nostro “stile”.

La prima grafica raffigura due cerchi uguali, ma di colori diversi: è la nostra piattaforma SMA.I.L:) – SMART INTEGRATED LOGISTICS che, grazie, agli elevati standard dei prodotti, si può “replicare” in contesti sia produttivi sia distributivi appartenenti a settori merceologici differenti.

Il secondo soggetto riprende il concetto di “replicabilità”: i numerosi riquadri rossi rappresentano i nostri molteplici clienti che hanno installato e utilizzano ogni giorno i nostri software.”

Attraverso questa campagna di comunicazione Replica Sistemi mira ad ampliare il proprio spettro di azione, entrando anche in mercati internazionali, in cui il ruolo della tecnologia a servizio della logistica rappresenta lo strumento per vincere le sfide in un mercato che ha bisogno di soluzioni concrete per sostenere le vendite virtuali.