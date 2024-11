Carlo Bottani da Chicago commenta le elezioni americane: “Speranza di stabilità per un mondo più sereno”

CHICAGO Mentre si trova a Chicago, il presidente della Provincia di Mantova, Carlo Bottani, ha commentato l’esito delle recenti elezioni americane. Ospite della National Italian American Foundation (NIAF), accolto nella residenza del presidente Robert “Bob” Allegrini, ma soprattutto visitatore della “ Pack Expo Chicago 2024”, la più importante fiera nordamericana del packaging e del processing, dove Bottani ha avuto l’opportunità di veicolare il progetto “Mantua Food”, il presidente ha potuto osservare da vicino l’atmosfera che ha caratterizzato questo evento politico internazionale. Precedentemente alla notte elettorale, in uno stato chiaramente a trazione democratica come l’Illinois, Bottani ha sottolineato il clima di certezza della vittoria di Trump che ha percepito nel settore ecodi vista, dove diverse aziende del territorio mantovano sono attori di eccellenza, notando una disaffezione al voto in alcuni settori della popolazione, tra cui le comunità afroamericane e ispaniche. «Molti mi hanno confidato di non voler andare a votare», ha osservato, offrendo uno sguardo sulle dinamiche che attraversano l’elettorato statunitense. Nel suo commento a caldo, Bottani ha posto l’accento sull’aspetto politico e diplomatico della vittoria di Donald Trump. «Mi auguro che la presidenza Trump possa portare serenità nel mondo, utilizzando tutte le sue capacità negoziali per ridurre i conflitti. Questo è un auspicio condiviso anche dal Santo Padre, che chiama tali conflitti “terza guerra mondiale a pezzettini”». Con queste parole, Bottani ha espresso il desiderio di vedere un’America impegnata a promuovere la stabilità globale. Riguardo all’impatto economico della presidenza Trump, Bottani ha evidenziato la necessità di mantenere saldo il rapporto tra Italia e Stati Uniti. «Gli imprenditori mantovani che investono negli USA devono poter contare su una cooperazione forte e duratura», ha affermato. Questo legame è cruciale per settori strategici, come il packaging e l’agroalimentare, che vedono Mantova protagonista a livello internazionale. Antonia Bersellini Baroni