Regione Lombardia querela Gimbe: “nostri dati certificati dall’Iss”

MILANO – “Regione Lombardia, attraverso il proprio ufficio legale, ha deciso di presentare una querela contro la fondazione Gimbe e il suo presidente Nino Cartabellotta. Un atto inevitabile, il nostro, dopo quanto affermato dal presidente della fondazione che, parlando dei dati sanitari della Lombardia, ha dichiarato, fra l’altro, che ‘si combinano anche dei magheggi sui numeri'”.

Lo comunica in una Nota la Regione Lombardia.

“Accuse intollerabili e prive di ogni fondamento – si legge nella Nota – per le quali il presidente di Gimbe dovra’ risponderne personalmente. I nostri dati, come da protocollo condiviso da tutte le Regioni, vengono trasmessi quotidianianamente e con la massima trasparenza all’Istituto Superiore Sanita’