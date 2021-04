A Medole il pranzo solidale della libertà, prove di ritorno alla normalità

MEDOLE – Voglia di ritorno a una dimensione di normalità. Domenica 25 aprile l’associazione MedolEventi-Me20 organizza con il patrocinio del Comune di Medole il “pranzo solidale della libertà”. Una parte del ricavato, oltre a sostenere i progetti dell’attivissimo sodalizio presieduto da Fabio Gerola , sarà destinata all’associazione San Rocco, «realtà insostituibile per impegno e dedizione, da anni al servizio dei cittadini medolesi, con la quale si contribuirà all’acquisto di una nuova autovettura da utilizzare nei vari servizi svolti a livello territoriale». «In pratica, come peraltro già avvenuto per le precedenti iniziative, l’intento di questo nuovo pranzo solidale d’asporto è duplice: fare sentire i nostri concittadini al centro dei nostri progetti e sostenere le attività locali, oltremodo penalizzate dalle chiusure causate dalla pandemia e dalle restrizioni vigenti», spiega Gerola. Toccherà infatti a ristoranti, pizzerie ed esercizi commerciali preparare le pietanze, dopodiché i volontari di MedolEventi li distribuiranno alle famiglie del paese con la consolidata formula del “porta a porta”, naturalmente nel rispetto delle normative anti-contagio (i prodotti arriveranno già confezionati dalle attività coinvolte). I volontari si ritroveranno in mattinata nella cascina del presidente Gerola – trasformata anche per questa occasione in un centro di smistamento di cibi e bevande – per organizzare le operazioni di consegna porta a porta. “Aiutateci ad… aiutare”, è lo slogan coniato per la speciale iniziativa solidale di “economia circolare”. «Dare una mano alle nostre attività facendole lavorare credo sia doveroso per chi come la nostra associazione persegue i valori del volontariato nella promozione della cittadinanza e come respiro di civiltà e dello stare insieme – sottolinea il presidente di MedolEventi -. Le prenotazioni chiuderanno mercoledì 21 aprile». Ma c’è già un altro evento in programma. Trattasi del 1° concorso di decorazione floreale “Medole in fiore”, che consiste nell’allestimento di davanzali, balconi, finestre o vetrate per rendere colorato e gradevole l’esterno delle case. Iscrizioni aperte fino al 5 giungo (contattare il signor Daniele allo 338 7826597), mentre le premiazioni avranno luogo il 19 giugno.

Matteo Vincenzi