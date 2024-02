Casa-vacanze da sogno, truffa evitata per un soffio

MANTOVA Cercava un appartamento estivo a Bellaria ma la foto dell’annuncio era di una casa all’isola d’Elba. Raggiro scampato per un soffio da parte di un’educatrice scolastica di Mantova che si è accorta di avere a che fare con un finto inserzionista in tempo per non versargli la caparra. A riportare la notizia nei giorni scorsi è stato Il Corriere della Romagna, in un articolo in cui vengono spiegati i rischi che corre chi cerca di giocare d’anticipo nelle prenotazioni per le vacanze sulla riviera romagnola. La donna mantovana si era messa alla ricerca della casa-vacanza dei sogni su alcuni siti specifici e, stando alle foto che le avevano inviato due donne fantomatiche residenti di Bellaria, sembrava essere riuscita a fare centro al primo colpo. Ma tutto era troppo perfetto, a partire dalle foto, degne di una rivista patinata. Così la quasi-turista si è cimentata nelle verifiche del caso, inserendo le immagini su google, grazie alla quali ha scoperto la truffa. L’appartamento era disponibile all’affitto per l’estate ma si trova sull’Isola d’Elba e a un prezzo decisamente superiore a quello proposto nell’annuncio. All’educatrice scolastica mantovano non è rimasto che rinunciare a quella “vantaggiosissima offerta” e segnalare comunque l’annuncio alle forze dell’ordine.