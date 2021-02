Ciclismo – Doppio passaggio nel Mantovano

MANTOVA L’attesa è finita, adesso è ufficiale: il Giro d’italia 2021 passerà in due sue frazioni sulle strade mantovane. C’è grande entusiasmo tra gli sportivi mantovani per questa opportunità; erano anni che si confidava di poter rivedere la corsa in rosa nella terra di Learco Guerra e di tanti altri campioni locali.

La notizia circolata anche nei giorni scorsi, visto che l’organizzazione sino all’ultimo è stata alle prese con i possibili tracciati da selezionare, ha ottenuto il definitivo via libera ieri in occasione della cerimonia di presentazione dell’intera manifestazione che prenderà il via da Torino l’8 maggio e si concluderà il 30 maggio a Milano.

«Non posso che essere soddisfatto di questa opportunità – dichiara il presidente del comitato provinciale Fci Fausto Armanini, che sin dal suo insediamento si è adoperato per riuscire a riportare il Giro a Mantova – Sia la tappa Ravenna-Verona sia quella che partirà da Rovereto per concludersi a Stradella consentiranno agli sportivi e agli appassionati di applaudire i protagonisti di questa prestigiosa vetrina. Un pizzico d’orgoglio, se mi è concesso, inoltre, lo proveremo in quanto tra i partecipanti vi sarà anche il mantovano Edoardo Affini approdato quest’anno alla Jumbo-Visma».

In effetti la frazione numero tredici, in programma il 21 maggio, che partirà dalla cittadina romagnola e terminerà nel capoluogo scaligero, per un totale di 197 km, toccherà, per quanto concerne le strade mantovane, anche le località care a Learco Guerra e lo farà proprio nell’anno in cui ricorre il novantesimo anniversario della conquista da parte sua della prima maglia rosa. La “Locomotiva Umana” s’impose con uno spunto notevole nella Milano-Mantova e proprio nel capoluogo virgiliano, fu lui, a vestire la nuova maglia di leader della competizione. Andando più nello specifico di questa frazione, va ricordato che gli atleti entreranno nel mantovano ad Ostiglia e toccheranno poi nell’ordine: Sustinente, Governolo, Bagnolo, Cerese, Mantova, Ghisiolo e Castelbelforte. Qualche giorno dopo, in occasione della tappa numero 18, del 27 maggio, con partenza da Rovereto ed arrivo a Stradella per 219 km, la zona coinvolta dal passaggio della carovana rosa sarà l’Alto Mantovano e per la precisione S. Cassiano, Medole, Castel Goffredo e Asola.